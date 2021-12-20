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Spor Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:57:00 -
Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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