Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
Beşiktaş, Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.