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Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: 3-2!

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladığı maçta Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti.

30 Kasım 2018 Cuma 01:03
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: 3-2!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.

SARPSBORG 2-3 BEŞİKTAŞ

1' Rashad Muhammed
6' Tobias Heintz
62' Jeremain Lens
66' Vagner Love
90' Jeremain Lens

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 01:03
  1. Beşiktaş
  2. Sarpsborg

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