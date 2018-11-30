Beşiktaş'tan muhteşem dönüş: 3-2!
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladığı maçta Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti.30 Kasım 2018 Cuma 01:03
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.
SARPSBORG 2-3 BEŞİKTAŞ
1' Rashad Muhammed
6' Tobias Heintz
62' Jeremain Lens
66' Vagner Love
90' Jeremain Lens
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