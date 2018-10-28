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Beşiktaş'tan Liverpool'a takas teklifi! Karius'a karşılık...

Beşiktaş'ın Liverpool'a takas teklifi sunacağı öne sürüldü. Buna göre; Karius'tan beklenen faydayı alamayan Beşiktaş, Liverpool'dan Origi'yi isteyecek.

28 Ekim 2018 Pazar 10:18
Beşiktaş'tan Liverpool'a takas teklifi! Karius'a karşılık...

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında santrfor transferi geliyor. Negredo'nun da gitmesinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartallar, forvet bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı. Orman yönetiminin, bu konuda ilk olarak Liverpool'da gözden düşen ve B takımına gönderilen Divock Origi'nin işini bitirmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Öyle ki Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında İngiliz ekibine müthiş bir takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Karius'a karşılık Origi

Ada basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar Karius için olan haklarından Divock Origi için vazgeçme konusunda Liverpool'a bir teklifte bulunacak. Siyah-beyazlılar, Alman kaleciyi aldığı şartlarda (kiralama+satın alma) geri vererek, karşılığında Belçikalı forvet Origi'yi aynı şartlarda almak istiyor. Liverpool'un, scout şefi Hunter'ın bu konudaki raporuna göre karar vereceği belirtildi.

Tepkiye neden oluyor 

Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği kaleci Karius, özellikle gece yaşantısının hareketli olması nedeniyle eleştiri alıyor.

Kaynak: Fotomaç

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:18
  1. Beşiktaş
  2. Belçika
  3. Karius
  4. origi

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