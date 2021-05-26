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Beşiktaş'tan kripto para açıklaması
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Spor

Beşiktaş'tan kripto para açıklaması

Sahte kripto paralara karşı taraftarlarını uyaran Beşiktaş, ‘bjk-coin.com' isimli siteye dava açtı. Dilekçede, kulübe ait resmi bir kripto para biriminin bulunmadığı söz konusu sitenin erişime kapatılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:25:00 - 2021-05-26 13:41:04
Beşiktaş'tan kripto para açıklaması

Futbol kulüplerine yönelik çıkarılan kripto para birimleri, son zamanlarda popüler oldu. Bu kripto paralar, genellikle belirli platformlar üzerinde taraftarların takımlarla etkileşim haline girmesine, takımların giyeceği formaları bile seçmesine olanak tanıyor. Ancak bu coin'lerin de platformların da sahtesi çıktı.

İzinsiz isim kullandılar

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, oluşturulan bu sahte coin'lerin kendileriyle hiçbir alakası olmadığını açıklayarak taraftarlarını uyardı ve mahkemeye başvurdu. Davalı bjk-coin.com adlı internet sitesi, Beşiktaş JK'nın hak sahibi olduğu markaları ve ismini izinsiz kullandı. Site, piyasaya süreceği kripto paraların Beşiktaş JK'ya ait olduğu izlenimi yaratarak ön satışa sundu ve kazanç elde etti. Oysa Beşiktaş JK adına tescil edilmiş olan markaların üretim ve lisans verme yetkisi sadece kulübe aitti. Beşiktaş JK'ya ait resmi bir kripto para biriminin hali hazırda bulunmadığını anlatan kulüp avukatları, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

Marka hakkına saldırı

"Satın alındığı taktirde bu coin'lerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleriyle Beşiktaş JK'nın marka hakkına tecavüz etmiştir. Dürüstlük kurallarına aykırı davranan site, marka hakkını ihlal etmekte ve haksız rekabet oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle Beşiktaş JK'nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz."

İnternet sitelerine göre bazı kripto para borsaları Barcelona, Juventus, Milan, PSG, Atlético Madrid, Roma, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarla resmi sözleşme imzaladı.

Son örneği Thodex vurgunu

Türkiye en son 22 Nisan'da yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. En büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yatırımcıların milyarlarca dolarını alıp, yurtdışına kaçtı. Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti.

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