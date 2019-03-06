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Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Premier Lig'de forma giyen...

Karius ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, Fulham'da forma giyen eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek için kolları sıvadı.

06 Mart 2019 Çarşamba 02:54
Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Premier Lig'de forma giyen...

Beşiktaş'ta kaleci operasyonu için düğmeye basıldı. Kartal’ın hedefi eski kalecisi Fabri’yi yeniden kadroya katarak, Loris Karius ile yolları ayırmak. Sezon başında Fabri 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham’a satılırken, Karius ise Liverpool’dan 2.5 milyon euro karşılığında 2 sezonluğuna kiralanmıştı.

Karius ile yollar ayrılacak

Ancak Karius, sezon başında bu yana ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalarak hayalleri yıktı. Beşiktaş yönetiminin bu nedenle sezon sonunda kaleci değişikliğine gitme kararı aldığı öğrenildi. Yönetim öncelikle 1 yıl daha kiralık anlaşması olan Alman file bekçisini ikna ederek, yeniden Liverpool’a gönderecek.

Fabri ile temas kuruldu

Liverpool ile yapılan anlaşma gereği, 2 yıl sonuna 8 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu var. Bu opsiyon ancak Karius geri dönmek isterse ortadan kalkacak. Bir yanda Karius ile görüşen yönetim, Fabri için de görüşmelere başladı. Küme düşme potasında yer alan Fulham, kurtulamazsa, İspanyol kalecinin transferi kolaylaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 02:54
  1. Beşiktaş
  2. Fabri
  3. Loris Karius
  4. Kaleci
  5. İngiltere Premier Lig

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