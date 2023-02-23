Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Gol sonrası yaptığı hareket olay olmuştu..

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak takımdan apar topar ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı oyuncu Wout Weghorst yeni takımındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. ManU formasıyla çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol atabilen Weghorst'un üstü çizilirken, takımda istenmeyen adam ilan edildi.

Beşiktaş'ın İngiltere ekibi Burnley'den büyük uğraşlar sonrası kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Siyah-Beyazlı ekip Hollandalı oyuncunun 18 maçtaki 9 gol 4 asistlik katkısı sonrası sezon sonu beklenmeden sözleşmesindeki 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak için harekete geçerken, ligin 17. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası bir anda tribünlere giderek veda ettiği görülen Weghorst, Beşiktaş armasını öpüp, taraftara 'Bye bye' (Güle güle) dedi. Bu gol sevinci Weghorst'un, Siyah-Beyazlı camiaya veda ettiği yönünde algılandı. Galibiyetin önüne geçen bu durumdan dakikalar sonra İngiliz basınında Manchester United-Weghorst iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Beşiktaş yönetiminin göndermek istemediği Weghorst kousunda yaşanan gelişmeler sonrası Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu Kara Kartal'dan koparmak için Weghorst'un bir yıllık maaşını ödemeyi teklif etti. Weghorst'u yarım sezon kiralık olarak oynatan Siyah-Beyazlı ekip böylece kısa sürede 1.5 milyon Euro'luk bir kârı kasasına koydu.

İngiliz devine imza attıktan birkaç gün sonra Premier Lig'de oynanan Crystal Palace maçına 11 başlayan Hollandalı golcü için 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından olumlu ve olumsuz çeşitli yorumlar almıştı. Şu ana kadar Manchester temsilcisiyle 10 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli forvet için United cephesinin karar aşamasında olduğu kaydedilirken, Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Weghorst ile sezon sonunda kalıcı bir kontrat yapmak istemiyor.

Haberde, gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag'ın yeni sezonda 1.97'lik dev santrforu düşünmediği belirtildi. Bu nedenle Haziran'da sezonun tamamlanmasıyla Weghorst'un yeniden kulübü Burnley'e döneceğinin altı çizildi.