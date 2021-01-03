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Spor Beşiktaş'tan gönderilecek isimler belli oldu
Spor

Beşiktaş'tan gönderilecek isimler belli oldu

Beşiktaş yönetiminin kadro dışı kalan Lens, Douglas ve Isimat-Mirin ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:21:00 -
Beşiktaş'tan gönderilecek isimler belli oldu

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF’ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

4 oyuncuya 2.7 milyon euro ödendi

Sözleşmeleri Haziran 2022’de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin’le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor’un, Douglas’la da Denizlispor’un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon Euro’luk garanti ücreti nedeniyle Türkiye’den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi. Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş’ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.

 

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