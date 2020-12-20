Beşiktaş'tan gol yağmuru
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık skorla yendi.
Beşiktaş ile Erzurumspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 4-0 kazandı.
İlk yarıda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
Beşiktaş ikinci yarıya müthiş başladı. Siyah-beyazlı ekip, 59. dakikada Aboubakar'ın penaltı vuruşunda kaybettiği golle öne geçti: 1-0. Etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 63. dakikada N'koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyun konsantrasyonunu kaybeden Erzurumspor karşısında Beşiktaş, 70. dakikada Vida ile 71. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği gollerle farkı açtı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş hafta içinde deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Denizlispor'u konuk edecek.