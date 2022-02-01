Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi

Galatasaray ile Benfica arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca, Beşiktaşlı yetkililer Gedson Fernandes için teklifte bulundu.

Portekizli futbolcunun menajerine sunulan teklif kabul edilirse 23 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giyecek.

Ahmet Bulut sinyali verdi!

Gedson Fernandes'in Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut bugün yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Gedson'un durumu yarın netleşecek." ifadelerinde bulunmuştu.