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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine gidecek taraftarlara bilgilendirme

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, siyah beyazlı kulüp taraftarlarına bilgilendirmede bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine gidecek taraftarlara bilgilendirme

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarına bilgilendirme yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir. Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. derbi maç
  4. Süper Lig

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