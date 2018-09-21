Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde, siyah beyazlı camiadan dostluk mesajı geldi.

Kara Kartal'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ebedi dost ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile 24 Eylül 2018 Pazartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynayacağımız derbi karşılaşmasında deplasman tribününde taraftarımız da takımımızı yalnız bırakmayacak, tribündeki yerlerini alacak.

''UNUTULMAZ BİR DERBİ OLSUN''

Bu uygulamanın devam edebilmesi için; ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz.

''İYİ FUTBOL AKILLARDA KALSIN''

Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair-play'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur.

Her iki takımın taraftarını da; futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz.