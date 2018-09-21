THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlılardan fair play açıklama geldi.

21 Eylül 2018 Cuma 11:31
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde, siyah beyazlı camiadan dostluk mesajı geldi.

Kara Kartal'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ebedi dost ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile 24 Eylül 2018 Pazartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynayacağımız derbi karşılaşmasında deplasman tribününde taraftarımız da takımımızı yalnız bırakmayacak, tribündeki yerlerini alacak.

''UNUTULMAZ BİR DERBİ OLSUN''
Bu uygulamanın devam edebilmesi için; ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz.

''İYİ FUTBOL AKILLARDA KALSIN''
Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair-play'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur.

Her iki takımın taraftarını da; futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:31
  1. beşiktaş
  2. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    1. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    2. ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımı!
    3. Songül Karlı'ya haciz şoku
    4. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    5. Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu..
    6. Cuma namaz saatleri 21 Eylül Cuma..
    7. Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman..
    8. Makarios kafalı ‘İZZET’siz!
    9. İbrahim Kalın konuşuyor - CANLI
    10. En güzel resimli cuma mesajları
    11. Ziya Selçuk: Buraya gelip sizinle..
    12. FETÖ, HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
    13. Hakim ve savcılar dil eğitim için Çin..
    14. Bakan Turhan, İstanbul Banliyö Hattı..
    15. İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker..
    16. Fatih Terim'den Mbaye Diagne hamlesi!
    17. 17 ilde FETÖ'ye operasyon: Gözaltılar..
    18. Savaş Kırbaş'a 15 yıla kadar hapis..
    19. Dilencinin cebinden 620 lira çıktı
    20. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!