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Spor Beşiktaş'tan Ethem Sancak kararı! Resmen belli oldu
Spor

Beşiktaş'tan Ethem Sancak kararı! Resmen belli oldu

Beşiktaş Kulübü üyelerinden birisi olan ünlü iş insanı Ethem Sancak'ın bir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 12:21:00 -
Beşiktaş'tan Ethem Sancak kararı! Resmen belli oldu

Siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.

15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.

"Beşiktaş'ı alırım" demişti

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken konu Beşiktaş'a gelince Sancak, büyük tartışma yaratan şu sözleri sarf etti:

"Tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim."

Ajansspor'dan Atilla Türker, Ethem Sancak'ın Beşiktaş'tan ihraç edildiğini duyurdu. Site, Beşiktaş'ın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) düşebileceğini söylemesine vurgu yaparak konuyu manşete taşıdı. Haberimiz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve ardından da Beşiktaş camiasından Sancak'a tepkiler gecikmedi. Beşiktaş Divan Kurulu Tevfik Yamantürk ile Beşiktaş Disiplin Kurulu Ahmet Akpınar, Sancak'ın kulüpten ihracı taleplerine destek vereceklerini açıkladı.

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