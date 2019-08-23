Beşiktaş’tan Emine Bulut çağrısı!

Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, taraftarına, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için çağrıda bulundu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Emine Bulut için maçın başlama vuruşundan itibaren 1 dakikalık sessiz protesto yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe taraftarından 'siyah' kararı

Cumartesi akşamı Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ise sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, 'Maça siyah giyip gidelim' şeklinde karar aldı.