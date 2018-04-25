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Beşiktaş'tan derbiye dudak uçuklatan prim!

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'la oynanacak maç için futbolculara toplamda 1 milyon TL prim verme kararı aldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:19
Beşiktaş'tan derbiye dudak uçuklatan prim!

Pazar günü lider Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu kritik maçı kazandığı takdirde son 3 haftaya lider olarak girecek. Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim bu maçın primini belirledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan karşılaşma öncesi tur primi 30'ar bin lira olarak açıklanmıştı.

FUTBOLCULAR 1 MİLYON TL PRİM KAZANACAK

Galatasaray maçı için ise 10'ar bin lira daha eklendi. Eğer Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçından zaferle ayrılırsa siyah-beyazlı futbolcular toplamda 1 milyon liralık primin sahibi olacak.

GALATASARAY'DA PRİM YOK

Ev sahibi Galatasaray'da ise yeniden kurulan kadro için yapılan yüksek bütçeli transferler ve puana göre uygulamaya sokulan maç başı ücret sistemi, yıllardır süregelen prim geleneğinin sona ermesine neden oldu.
Galatasaray'da artık derbiler de dahil olmak üzere prim verilmeyecek.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:19
  1. derbi
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. prim

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