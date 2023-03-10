Beşiktaş’tan deprem bölgelerine minimum 6 adet okul

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Hatayspor’a ziyarete giderken yol üstünde iki okulun çökmüş olduğunu gördüm, bu beni derinden etkiledi. Çocuklar için okul yapmalıyız diye düşündüm. Camiamıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşuyuz. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteren okul kampanyamıza başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş JK; ulusumuzu yasa boğan deprem felaketinin ardından gerçekleştirdiği yardımlar ve “Bırakmam Seni Türkiye’m” kampanyasının kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, Vodafone Park’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Serhan Çetinsaya ve Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah katıldılar.

Deprem felaketi sonrasında Türk halkının birlik ve beraberlik içinde olabildiğini gösterdiğini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi: “Hatayspor’a ziyarete giderken yol üstünde iki okulun çökmüş olduğunu gördüm, bu beni derinden etkiledi. Çocuklar için okul yapmalıyız diye düşündüm. Bu felaketin neden olduğu yaraları sarmak için çabalayan herkese teşekkür ederim. Bu felaketin izlerini silmek uzun soluklu bir iş. Bırakmam Seni Türkiye’m kampanyasıyla depremden zarar gören insanlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş camiası olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Depremin ardından yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucunda başlattığımız yardım kampanyası amacına ulaşmıştır. Stadımızın merkezi bir yerde olması sebebiyle yardımsever vatandaşlarımızın getirdikleri malzemeleri teslim alarak deprem bölgesine ulaştırdık. Derneklerimizin katkılarıyla yardımlarımız sağlıklı bir şekilde yerlerine ulaştı. Bu hususta bize destek olan derneklerimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın stadımızda yapmış oldukları “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” etkinliği tüm dünyada beş milyar kez görüntülendi. Beşiktaş’ın bu konuda öncü olmasından gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hatay’a yaptığım gezide gördüğüm tablo çok kötüydü. Bu işin peşini bırakmamalıyız. Hatayspor’a ziyarete giderken yol üstünde iki okulun çökmüş olduğunu gördüm, bu beni derinden etkiledi. Çocuklar için okul yapmalıyız diye düşündüm. Camiamıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşuyuz. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteren okul kampanyamıza başlıyoruz.

birakmamseniturkiyem.org

Çevi, birakmamseniturkiyem.org adresimiz bugün itibarıyla aktif hale geldi. Lira, dolar ve avro hesaplarımız mevcut. BIRAKMAM yazıp 1903’e SMS göndererek 50 lira bağışta bulunabilirsiniz. Kampanyamız hayırlı uğur olsun. Sadece Beşiktaşlıların değil, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’nde yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı olan diğer kulüplerin taraftarlarının da kampanyamıza destek olacağını biliyorum. Çocuklar ülkemizin geleceği. Deprem yıkabilir ama çocuklar Türkiye’yi sil baştan yapabilecek güçteler. Önce çocukları yaşayabilecekleri ve gelişebilecekleri eğitimi alacak okullarına kavuşturmalıyız. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlıyoruz. Kampanyamız 10 milyon 500 lirayla başlamıştır. İnanıyorum ki kampanyayı muhteşem bir şekilde tamamlayacağız.” dedi.

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Çebi sözlerini öyle sürdürdü:

Minimum 6 okul

“Minimum altı okul yapmayı planlıyoruz. Yaraların sarıldığından emin olana kadar yardımlarımız devam edecek. Okul kampanyası çok önemli. Hazirana kadar bu kampanyaya verilecek katkılar çok önemli. Çocuklarımız okul döneminde sıralarına oturabilmeli. Amatör şubelerimizin antrenörleri ve sporcuları, depremden zarar gören çocuklarımızın yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yardımcı olmak için onlara spor yaptırıyor. Sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Stadımızın depreme dayanıklı olduğundan eminim. Statlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait. Statların tetkiklerin yapıldığını düşünmek istiyorum. Depremzedeler için ücret almadan konser vermek isteyen sanatçılar var. Geliri depremzedelere bağışlanacak futbol maçları organize edebiliriz. Müze ve stat turu gelirlerimizi depremzedelere bağışlamak için karar aldık. Kampanyamızı çeşitlendireceğiz. Yaz döneminde Avrupa’da yapılacak kamplarda oynanacak hazırlık maçlarından elde edilecek gelirin deprem bölgesine aktarılmasıyla ilgili Kulüpler Birliği’ne teklifte bulunmayı düşünüyorum. Çocuklar duyguları yoğun olarak yaşar. Bizim taraftarımız önemli işleri yapmayı iyi başarıyorlar. Taraftarlarımız muhteşem bir organizasyon düzenledi. Beş milyar görüntülemeyle insanların dikkatini buraya çekmek önemliydi. Taraftarımız duygu ve zekayla ortaya bir aksiyon koydu.

Okulların ilki Malatya Teknokent’in içinde olacak

Asbaşkan Serhan Çetinsaya ise, Hatay’da gördükleri yıkık iki okulun kendilerini çok etkilediğini belirterek, şöyle konuştu: “Milli Eğitimi Bakanı’mızı arayarak kendisine deprem bölgesinde okullar yapmak istediğimizi ilettik. Kendisi bize betonarme yerine prefabrik veya konteyner okul yapabileceğimizi ifade etti. Hafif çelik malzemeden 10-12 derslikten oluşan; müdür odası, öğretmenler odası, kantin, mini mutfak ve bilgisayar odaları bulunan okullar yapmak için çalışmalara başladık. Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli olarak Malatya Teknokent’in içinde bir okulla başlamamızı, akabinde başka okullar yapabilmemiz için yer tahsisi yapabileceklerini belirtti. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, Beşiktaş’a yakışır okullar yapmak üzere yola çıktık. Camiamızın projeyi sahiplenmesiyle beraber bu işten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.”

Deprem bölgesine 200’den fazla tır yollandı

Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlamaa, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Ferah ise şöyle konuştu: “Depremin ardından arkadaşlarımızla hızla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Bölgeye 200’den fazla tır yolladık. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak stadımızdaki yardım merkezinde 24 saat esasına göre yardımları organize ettik. Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya, deprem bölgesindeki çadır kentlerimizin inşası için çalışmalar gerçekleştirdi.”