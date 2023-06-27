Beşiktaş’tan çok para istemişti! Larin’e ders gibi transfer

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin'in geleceği netleşti. Bu sezon La Liga 2'ye düşen Real Valladolid, Cyle Larin'in bonservisini aldığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Valladolid 2022-23 sezonunun devre arasında Club Brugge'de istenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin'i satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamıştı.

La Liga'da fikstür tamamlandığında küme düşme hattında yer alan ve önümüzdeki sezonu La Liga 2'de geçirecek Real Valladolid, buna rağmen performansından memnun kaldığı Cyle Larin'le yola devam etmek istedi.

BONSERVİSİ ALINDI

İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Real Valladolid ile 19 maça çıkan Cyle Larin, takımına 8 gol, 3 asistlik katkı sunarak dikkat çekmişti.

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BEŞİKTAŞ'TAN ÇOK PARA İSTEMİŞTİ

Beşiktaş formasını 109 kez terleten ve siyah-beyazlı ekipten yeni sözleşme için yüksek paralar talep eden Larin, geçtiğimiz sezonun başında Belçika ekibi Club Brugge'e bedelsiz transfer oldu. 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.