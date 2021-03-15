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Spor Beşiktaş’tan Belhanda’ya cevap
Spor

Beşiktaş’tan Belhanda’ya cevap

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan gönderdiği Younes Belhanda, transfer için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:07:00 -
Beşiktaş’tan Belhanda’ya cevap

Süper Lig'de attığı 62 golle dikkat çeken Beşiktaş'ta tam tamına 20 futbolcu rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar da Aboubakar ligde 15 gole ulaşırken, Larin de 14 gol kaydederek başı çeken oyuncular oldu.

Galatasaray'ın hafta içerisinde sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, İstanbul'dan ayrılmayarak kulüp aramaya başladı.

İstanbul takımlarına haberler gönderen Belhanda cephesinin, Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı belirtildi.

Ancak siyah-beyazlıların görüşme isteğine ret yanıtı vererek, Belhanda'yla ilgili bir yönetimin bir tasarrufu olmadığı kaydedildi.

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