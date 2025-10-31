  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı
Spor

Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

AA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

Beşiktaş "Bahis soruşturmasına müdahil olma başvurusunda bulunduk" açıklamasıyla kararını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 152 hakemin bahis oynadığıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya müdahil olma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur. Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir"

