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Beşiktaş’tan ’Av zamanı’ mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladıkları Abdullah Avcı sonrası, siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından ’Av zamanı’ adı altında bir paylaşım yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
Beşiktaş’tan ’Av zamanı’ mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladıkları Abdullah Avcı sonrası, siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından ’Av zamanı’ adı altında bir paylaşım yapıldı.


Beşiktaş Şenol Güneş’in ardından takımın başına gelmesi planlanana ve dün tesisleri gezen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı kulübün resmi imzaları atması beklenirken, kulüpten Avcı’yı işaret eden imalı da bir paylaşım yapıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında karlı bir havada dağda süzülen bir kartal videosu paylaşıldı ve bu içeriğe ’Av Zamanı’ notu düşüldü. Yazının yanına kum saatinin de konması, Abdullah Avcı’nın resmi olarak açıklanmasına az bir süre kaldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Abdullah Avcı ismini doğrulamış ve hocayı yakın bir zamanda açıklayacaklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:37
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