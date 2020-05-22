  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Spor

Beşiktaş’tan açıklama: "Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden de Çebi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı ve "Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:06:44 -
Beşiktaş’tan açıklama: "Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden de Çebi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı ve "Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir." Siyah-beyazlılar ayrıca yönetim kurulu üyelerinin de aynı tarihlerde yapılan testlerin negatif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı