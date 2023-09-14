  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü biyografi yazarı: Dünyaca tanınan Elon Musk, Starlink'in satışına karar verdi! Pentagon'a devretti! Milyonlarca dolar

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Paşinyan ifade etti: Bölgemizde barışın alternatifi yok! Bunun tek çözümü...

Cihat Yaycı'dan hayati uyarı: Devlet yetkililerine güveniyorum ama sakın bunu yapmasınlar

Son dakika... CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hesap zamanı!

Yeni yerli otomobil satışa çıktı! Kura ve bekleme yok... 300 bin liradan alıcılarını bekliyor

Irkçı provokatörlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi sözler!

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Tarih belli, tebligatlar gönderildi: Ve Kılıçdaroğlu 'sanık' sıfatıyla yargılanacak

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!
Spor Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Fransa'ya gitti
Spor

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Fransa'ya gitti

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:28:00 -
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Fransa'ya gitti

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!
Gündem

Reuters'ten yeni iddia: Bir yıl geçti, iki ülke Ankara ve Moskova gaz merkezinde tam anlaşamadı!

Reuters, Rusya'nın Ankara'da tarihi doğal gaz ticaret merkezi kurma planı ile ilgili bir habere imza attı. Haber ajansı, iki ülkenin "yöneti..
Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu
Yaşam

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Türkiye’ye yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcak hava dalgalarına son dönemde bir yenisi daha! Türkiye'de yaz Afrika'dan yola çıkan sıcak ha..
Emekli için ikramiye: Meclis açılışı sonrası emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
Ekonomi

Emekli için ikramiye: Meclis açılışı sonrası emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23