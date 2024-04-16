Beşiktaş’taki yanan gece kulübüne ilişkin şok açıklama: Cinayete kurban gittiler

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Beşiktaş’ta yanan gece kulübüne ilişkin, “Burada göz göre göre, ihmaller zincirinin sonucunda maalesef işçi kardeşlerimiz bir cinayete kurban gitmiştir.” dedi.

Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Beşiktaş’ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Belediyesinin, 1987 yılında gece kulübüne verilen ruhsat ve 2006 yılındaki itfaiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamaları doğru bulmadıklarını belirten Yıldırım, ihmaller zincirinin devam ettiğini söyledi.

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Gece kulüplerini açma ve işletme şartlarının “9027 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te düzenlendiğine işaret eden Yıldırım, gösterdiği fotoğrafla söz konusu işletmenin mevzuata aykırı biçimde, bir eğitim kurumunun yanında faaliyet yürüttüğünü aktardı.

İşletmede yeterli sayıda yangından kaçış çıkışı bulunmadığını belirten Yıldırım, işçilerin yangından kaçamayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

İşletme sahiplerinin savcılık ifadesinde “Biz, her ramazan tadilat yaparız” dediğini, Beşiktaş Belediye Başkanının ise “Bize tadilat izni başvurusu yapılmadı” şeklinde açıklama yaptığını dile getiren Yıldırım, “Burada göz göre göre, ihmaller zincirinin sonucunda maalesef işçi kardeşlerimiz bir cinayete kurban gitmiştir.” ifadesini kullandı.

Sorumluların ortaya çıkması adına mücadele edeceklerini vurgulayan Yıldırım, yaşanan vahim olayı milat kabul ederek, denetimlerin eksiksiz şekilde yapılması, işletmelerin yasalara uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım’a basın toplantısında, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da eşlik etti.