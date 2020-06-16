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Aktüel

Beşiktaş’taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 Haziran’dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş’ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:51:33 -
Beşiktaş’taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 Haziran’dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş’ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan işletmelere de cezai işlem gerçekleştirdi.


Türkiye 1 Haziran’dan itibaren Yeni Normalleşme dönemine geçiş yapmıştı. Bu kapsamda birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren de ülke genelinde COVİD-19 tanısı konmuş vaka sayısı artış gösterdi. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıha Kurulunun aldığı karar ile il genelinde artış yaşanmaması için polis ekipleri gece saatlerinden itibaren birtakım denetlemeler gerçekleştirdi.


Polis ekipleri denetleme esnasında mekanlarda bulunan vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ikazında bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan 3 işletmeye ve bir kişiye cezai işlem uygulandı.

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