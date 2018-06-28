Beşiktaş'ta yıldız futbolcular satış listesinde

Transferde kaynak arayışı içinde olan Beşiktaş tüm planlarını Quaresma-Pepe-Vida üçlüsü üzerine kurmaya başladı. Bu oyuncuların Dünya Kupası’nda gösterdiği performans nedeniyle umutlanan siyah-beyazlı yönetimin ciddi bir teklif gelmesi halinde Vida, Quaresma ve Pepe ile yollarını ayırabileceği öğrenildi.

SON KARAR OYUNCULARIN

Vida’nın daha genç olması nedeniyle satış konusunda önceliği 35 yaşındaki Pepe’den yana kullanmak isteyen yöneticiler son kararı oyunculara bırakacak. Siyah-beyazlılar takımda kalmak istemeleri durumunda üç oyuncuyu da kadrosunda tutacak.

Başkan Fikret Orman’ın verdiği talimat doğrultusunda kulübe teklif getirecek olan menajerlere öncelikle futbolcuların ikna edilmesi şartı getirildi. Siyah-beyazlı yönetim bu üçlüden ikisinin bonservisle satılması durumunda transferde tamamen farklı bir strateji izleyecek.

Taraftarların birçok maçta ıslıkladığı Pektemek'in 2018-2019 sezonunda da kadroda olması bekleniyor.