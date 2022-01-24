Beşiktaş’ta yeni yol haritası: Ver Ljajic’i al Okaka’yı

Süper Lig'de son 4 haftadır yenilmeyen Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Milli aradan faydalanarak bu süreçte takıma takviyeleri yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka geldi. Kartal, bu transferi ise Adem Ljajic takasıyla bitirmek istiyor. Gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, "Kalan 1.6 milyon euro yerine bana 1 milyon euro verin gideyim" şartını öne sürüyor.

Takasın gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'den 600 bin euro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun bu isteği Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Boşnak asıllı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla takıma dönmeyi bekleyen Ljajic, istediğini bulamamıştı. Ljajic'in, yönetimle yapacağı son görüşmede daha fazla ısrar etmemesi ve anlaşmaya varması bekleniyor.