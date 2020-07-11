  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:44:40 -
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya giderek kampa girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı