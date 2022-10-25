Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçına çıkacak hoca belli oldu!
Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma karar alan Beşiktaş'ın, Ümraniyespor maçına Halim Okta yönetiminde çıkması bekleniyor.
Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma karar alan Beşiktaş'ın, Ümraniyespor maçına Halim Okta yönetiminde çıkması bekleniyor.
Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Pazar günü Hangikredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Yayıncı kuruluş Beinsports'un Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün'ün haberine göre yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Kara Kartal, pazar akşamı oynanacak olan Ümraniyespor maçına Futbol Gelişim Direktörü Halim Okta yönetiminde çıkacak.
Valerian İsmael dönemi kapandı
Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.
Halim Okta, Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne getirilmişti
Ümraniyespor maçında takımın başında çıkması beklenen Halim Okta, Önder Karaveli ile yolların ayrılması sonrası Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne getirilmişti.