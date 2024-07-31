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Spor Beşiktaş’ta umduğunu bulamamıştı! O isme İtalya'dan talip var
Spor

Beşiktaş’ta umduğunu bulamamıştı! O isme İtalya'dan talip var

Yeniakit Publisher
2024-07-31 13:51:00 -
Beşiktaş’ta umduğunu bulamamıştı! O isme İtalya'dan talip var

Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Jean Onana ile ilgilendiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de liderden 46 puan fark yiyen Beşiktaş, sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlamıştı. Kara Kartal bu sezon aynı senaryoyu yaşamamak adına ince eleyip sık dokuyor.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro planlamasında düşülmeyen ve beklenilen performansı sergileyemeyen Jean Onana ile ilgili İtalya Serie A ekibi Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR TAKVİYE OLACAKTIR"

Corvino, "Jean Onana güçlü bir oyuncu, onunla ilgileniyoruz. Onana'yı Lecce'ye getirmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır." dedi.

Beşiktaş'ın geçen sezon Fransız ekibi Lens'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılar ile kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçiren Onana, şu ana kadar Beşiktaş formasını 10 kez giydi ve 1 gol pası verdi.
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