0553 313 94 23

Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!

Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların yaz döneminde transfer ettiği Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya herhangi bir ödeme yapılmadığı bildirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:08
Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!

Beşiktaş'ın yaz dönemindeki transferi Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.

ABD'li oyuncu için 2.4 milyon Euro ödemesi gereken Kartal'ın Eylül ayı itibariyle kulübü Guiamaraes'e yapması gereken ödemeyle, Boyd'un Ağustos ve Eylül ödemelerini henüz gerçekleştirmediği bildirildi. Portekiz kulübünün ödeme için açıklama istediği öğrenildi.

Saıdou'ya 'sarı' ışık

Orhan Ak'ın ayrılmasından sonra sisteminin beyninin gittiğin yöneticilerle paylaşan Avcı'nın bir talebi oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'de beraber çalıştığı Alioum Saidou'yu teknik ekibine katmak istediğini yönetimle paylaştı. Yönetimden ise kendisine seçimi beklemesi konusunda bir tavsiye geldi.

Hasıc'ten özel istek

Beşiktaş'ın yıldız adaylarından Hasic forma giymek için gün sayıyor. 7 Ekimde 18 yaşına giren Hasic'in transferi öncesi Beşiktaş yönetiminden bir istekte bulundu. Hasic, Beşiktaş'a geldiği taktirde babasına iş imkanı ayarlanmasını istedi. Talebi olumlu karşılayan yönetim, Hasic'in babasına iş ayarladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:08
  1. Beşiktaş
  2. Guiamaraes
  3. Tyler Boyd
  4. Orhan Ak
  5. Alioum Saidou

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65 aylığı ne kadar ödeniyor?
    1. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    2. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    3. Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok..
    4. IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle..
    5. Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra..
    6. Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin..
    7. Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!
    8. Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır?
    9. Aşiretlerle YPG arasında çatışma çıktı!
    10. Salatalığın faydaları nelerdir? Her..
    11. Suriye Milli Ordusu Mehter Marşıyla..
    12. 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı..
    13. Adanaspor’da teknik direktör belli oldu!
    14. İstanbul için son dakika yağış uyarısı
    15. Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi..
    16. Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    17. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından..
    18. Casanova'nın görevine son verildi
    19. Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin..
    20. Yunanistan'dan küstah harekat..
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü