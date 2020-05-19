Beşiktaş’ta tüm testler negatif

Beşiktaş Kulübü, yapılan tüm korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.