  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay
için kalan
Spor

Beşiktaş’ta tüm testler negatif

Beşiktaş Kulübü, yapılan tüm korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:38:16 -
Beşiktaş’ta tüm testler negatif

Beşiktaş Kulübü, yapılan tüm korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.


Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı