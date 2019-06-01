0553 313 94 23

Beşiktaş’ta transfer harekatı başlıyor

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
Beşiktaş’ta transfer harekatı başlıyor

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor. Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefinde Everton’da şans bulamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic’in olduğu da gelen haberler arasında.


Beşiktaş’ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı. Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı’yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.



Umut Güner belirsizliği


Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman’ın "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" dediği ancak Umut Güner’in bu duruma itiraz ederek "Transferlerle ben ilgilenirim" dediği iddia edilmişti. Güner bu sezon transferle ilgilenmeyecek.



Hedefte Nikola Vlasic


Beşiktaş’ta bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Everton’ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kaymak istiyor. Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda, yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olan ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    1. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    2. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    3. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    4. Gebelik tümörü nedir?
    5. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    6. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    7. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    8. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    9. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    10. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    11. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    12. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    13. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    14. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    15. Zabıtadan bayram denetimi
    16. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    17. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    18. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    19. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    20. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    21. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    22. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    23. Büyükşehir Bayrama Hazır
    24. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    25. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    26. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    27. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    28. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    29. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    30. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti