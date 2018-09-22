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Beşiktaş'ta tarihi yükseliş! En iyi dönemini yaşıyor

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen Beşiktaş, tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
Beşiktaş'ta tarihi yükseliş! En iyi dönemini yaşıyor

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselme başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. İlk 20 içinde yer alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi sıralamaya sahip 4. takım olarak dikkat çekiyor.

ÜST DÜZEY EKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

UEFA'nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen Beşiktaş, tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu. Özellikle son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla puan ortalamasını yükselten siyah-beyazlılar, Chelsea, Tottenham, Benfica ve Lyon gibi Avrupa'nın üst düzey ekiplerini de geride bıraktı. İlk 20 takım içerisinde yer alan Beşiktaş, sıralamaya göre Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi 4. takım olarak da dikkat çekti. UEFA sıralamasında ilk 20 içinde yer alan takımlardan 5'i Avrupa Ligi'nde boy gösterirken, Beşiktaş bu anlamda İngiliz devi Chelsea'yi geride bırakmayı başardı.

AVRUPA LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLADI

UEFA sıralamasında 6. sırada bulunan ve son 5 Avrupa Ligi Kupası'nın 3'ünü müzesine götürmeyi başaran Sevilla, bu kupadaki en iyi sıralamaya sahip takım olarak dikkat çekiyor. Temsilcimiz Akhisarspor'un grubunda yer alan ve ilk maçında Standard Liege'i 5-1 mağlup eden İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve en iyi UEFA sıralamasına sahip takım. İkinci sırada ise İngiliz devi Arsenal yer alıyor. UEFA sıralamasında 9. sırada bulunan Londra temsilcisi, Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele ediyor. C Grubu'na 1. torbadan giren Zenit, UEFA sıralamasında 17. sırada. 19. sıraya yükselen temsilcimiz Beşiktaş, bu anlamda Avrupa Ligi'nde mücadele eden en iyi 5. takım konumunda. Beşiktaş'ın hemen ardından 20. sırada bulunan Chelsea, Avrupa Ligi'nde L Grubu'nda boy gösteriyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçlar geride kalırken, ilk 20 içinde boy gösteren takımlardan yalnızca Zenit, gruplardaki ilk maçını kazanamadı. Beşiktaş ise sahasındaki konuk ettiği Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1'le geçti ve sürprize izin vermedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
  1. UEFA
  2. Beşiktaş
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Chelsea
  6. Tottenham
  7. Benfica
  8. Lyon
  9. Avrupa Ligi Kupası
  10. Sevilla
  11. Akhisarspor

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