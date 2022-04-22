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Spor Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz hamlesi!
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz hamlesi!

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'den sezon sonu ayrılacak olan Burak Yılmaz ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:34:00 - 2022-04-22 12:38:43
Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz hamlesi!

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'den sezon sonu ayrılacak olan Burak Yılmaz ile görüştü.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Burak Yılmaz ile görüştü

Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, “Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray’dan da teklif aldığı belirtilen Burak Yılmaz, henüz net bir yanıt vermedi. Beşiktaş kurmayları, ‘Kral' lakaplı yıldıza, başarıya endeksli bir sözleşme teklifi hazırladı. Hedef, gençlerin ağırlıkta olacağı yeni kadroda, Burak Yılmaz kalibresinde bir yıldızla takıma deneyim kazandırmak.

Yönetim, Michy Batshuayi'yi de elde tutmak amacında. Chelsea ile yapılacak görüşmelerde anlaşma formülü aranacak. Siyah-beyazlılar, zorlu sezonda iki yıldız santrforun takımı taşıyacağına inanıyor.

 

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