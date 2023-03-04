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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Böyle duyurdular...

Amerika Major Ligi ekiplerinden Chicago Fire, Cenk Tosun’u kadrosuna katmak istiyor. MLS ekibi Beşiktaş ile görüşmelere başlarken Cenk Tosun'a da 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:16:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Böyle duyurdular...

Amerika Major Ligi ekiplerinden Chicago Fire, Cenk Tosun’u kadrosuna katmak istiyor. MLS ekibi Beşiktaş ile görüşmelere başlarken Cenk Tosun'a da 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Amerika Major Ligi ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Chicago Fire, Cenk'e toplam 9 milyon dolar ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif etti. Amerika ekibinin teklifi yıllık 2,5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor.

Chicago Fire transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş’a bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ve Cenk Tosun henüz teklife cevap vermedi.

31 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak. Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist yaptı.
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