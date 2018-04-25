Beşiktaş'ta şok sakatlık! 3 hafta yok

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jon Diebler, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

SAĞ ARKA BALDIRDA 2. DERECE YIRTIK

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta sakatlanan Diebler'in sağ arka baldırında 2. derece yırtık tespit edildi.

ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.