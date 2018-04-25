Beşiktaş'ta şok sakatlık! 3 hafta yok
Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jon Diebler, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
SAĞ ARKA BALDIRDA 2. DERECE YIRTIK
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta sakatlanan Diebler'in sağ arka baldırında 2. derece yırtık tespit edildi.
ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.
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