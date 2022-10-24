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Spor Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!
Spor

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Beşiktaş'ın ses getiren transferlerinden Gedson Fernandes adeta ilk 11'i unuttu. Ligde oynanan son 3 maçın 2'sinde mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Gedson Fernandes'le ilgili verilen karar Beşiktaşlıları memnun etmedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:22:00 -
Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Beşiktaş'ın ses getiren transferlerinden Gedson Fernandes adeta ilk 11'i unuttu. Ligde oynanan son 3 maçın 2'sinde mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Gedson Fernandes'le ilgili verilen karar Beşiktaşlıları memnun etmedi.

Akşam'a göre; Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'le ilgili verilen karar taraftarları memnun etmedi. Ismael'in bu akşamki kritik Hatayspor deplasmanında Gedson Fernandes'i yine yedek kulübesinde oturtacağı iddia edildi. Fransız teknik adamın tercihini yine Dele Alli'den yana yapması Beşiktaşlıları adeta çıldırttı.

Bu akşamki Hatayspor deplasmanında Gedson Fernandes ile Dele Alli arasında kalan Valerien Ismael'in tercihini Alli'den yana kullandığı öne sürüldü. Gedson Fernandes'in bu akşamki maça da yedek kulübesinde başlayacak olması Beşiktaşlıları çileden çıkardı.

Beşiktaş'ın bu akşamki Hatayspor maçına Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Alli, N'Koudou, Cenk Tosun ve Muleka'dan oluşan ilk 11'le çıkması bekleniyor.

 

 

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