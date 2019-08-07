Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
- Yeni transfer Victor Ruiz, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:28
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı.
5'e 2 top kapma ve pas ile taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, yarı sahada yapılan minyatür kale maçla tamamlandı.
İspanya'nın Villarreal takımından transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Gary Medel, Necip Uysal ve Douglas Pereira Dos Santos da idmanda yer aldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
YORUM YAZ