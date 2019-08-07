Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları - Yeni transfer Victor Ruiz, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas ile taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, yarı sahada yapılan minyatür kale maçla tamamlandı. İspanya'nın Villarreal takımından transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Gary Medel, Necip Uysal ve Douglas Pereira Dos Santos da idmanda yer aldı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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