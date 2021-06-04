Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Adem Ljajic kararı! Valentine Rosier, Rachid Ghezzal…
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın transferde istedikleri ortaya çıkıyor. Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki zirvenin ayrıntılarına ulaşıldı.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki zirvenin detaylarına ulaşıldı. İşte Sergen Yalçın'ın Valentine Rosier, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic ve Vincent Aboubakar konusunda yönetimden istekleri...
1- Kiralık anlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.
2- Lens ve Douglas'ın gidişine vize veren 48 yaşındaki hoca, CSKA Moskova'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı.
3- Yönetimden 6 ya da 7 transfer isteyecek olan Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar ile anlaşılamazsa tecrübeli ve kaliteli bir golcünün alınmasını şart koşuyor.
4- Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.