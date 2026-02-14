  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye, dengeli güvenlik politikasıyla Afrika’ya hakim Hem sahada hem masada söz sahibi Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi Milli Eğitim Bakanı sadece bazılarını paylaştı 24 yılda eğitimde nereden nereye Özgür Özel'in yalanlarını sıralayan Bakan Kurum: Belediyelerde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını... Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı ABD ile Tayvan arasında dev ticaret hamlesi! Pekin'i ayağa kaldıracak o imza sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Yerel 51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasında karar açıklandı!
Yerel

51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasında karar açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasında karar açıklandı!

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve 51 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında yargılama sona erdi. Mahkeme, sanıklar hakkında hapis cezası kararı verdi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından hukuk mücadelesi devam ediyor. Nizip'te onlarca kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili açılan davada, beklenen karar duruşması bugün gerçekleştirildi.

KARAR DURUŞMASI NİZİP'TE GÖRÜLDÜ

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanarak savunmalarını yaptı.

7 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 51 kişinin ölümünde sorumluluğu bulunan sanıkların savunmalarını ve delilleri değerlendirerek hükmünü açıkladı. Yıkılan binanın yapımında ve denetiminde kusurlu bulunan sanıklara hapis cezası verilirken, maktul yakınları adalet çığlıklarını mahkeme salonunda yineledi. Duruşmada sanıkların avukatları ile mağdur ailelerin avukatları da hazır bulundu.

 

Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Yerel

Apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açtı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi
Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi

Gündem

Apartman bahçesine sakladığı şey polisleri harekete geçirdi

Doğum günü pastası faciaya yol açmıştı! İşte 3 sanık için talep edilen ceza
Doğum günü pastası faciaya yol açmıştı! İşte 3 sanık için talep edilen ceza

Gündem

Doğum günü pastası faciaya yol açmıştı! İşte 3 sanık için talep edilen ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23