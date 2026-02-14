51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasında karar açıklandı!
6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve 51 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında yargılama sona erdi. Mahkeme, sanıklar hakkında hapis cezası kararı verdi.
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından hukuk mücadelesi devam ediyor. Nizip'te onlarca kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili açılan davada, beklenen karar duruşması bugün gerçekleştirildi.
KARAR DURUŞMASI NİZİP'TE GÖRÜLDÜ
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanarak savunmalarını yaptı.
7 SANIĞA HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, 51 kişinin ölümünde sorumluluğu bulunan sanıkların savunmalarını ve delilleri değerlendirerek hükmünü açıkladı. Yıkılan binanın yapımında ve denetiminde kusurlu bulunan sanıklara hapis cezası verilirken, maktul yakınları adalet çığlıklarını mahkeme salonunda yineledi. Duruşmada sanıkların avukatları ile mağdur ailelerin avukatları da hazır bulundu.