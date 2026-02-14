51 kişiye mezar olmuştu: Furkan Apartmanı davasında karar açıklandı!

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından hukuk mücadelesi devam ediyor. Nizip'te onlarca kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili açılan davada, beklenen karar duruşması bugün gerçekleştirildi.

KARAR DURUŞMASI NİZİP'TE GÖRÜLDÜ

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanarak savunmalarını yaptı.

7 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 51 kişinin ölümünde sorumluluğu bulunan sanıkların savunmalarını ve delilleri değerlendirerek hükmünü açıkladı. Yıkılan binanın yapımında ve denetiminde kusurlu bulunan sanıklara hapis cezası verilirken, maktul yakınları adalet çığlıklarını mahkeme salonunda yineledi. Duruşmada sanıkların avukatları ile mağdur ailelerin avukatları da hazır bulundu.