Sağlık turizminde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmindeki konumunu güçlendirecek stratejik bir adımı hayata geçirdi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği" ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği süreçleri yeniden tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip Sağlık Bakanlığı tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında köprü kurarak, nitelikli sağlık personelinin ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Yönetmelik Neleri Değiştiriyor?

Yayımlanan yönetmelik, kurumlar arası bürokrasiyi azaltarak şeffaf, güvenli ve esnek bir çalışma modelini esas alıyor. Düzenlemenin getirdiği başlıca yenilikler şunlardır:

* Esnek Görevlendirme Modeli: Tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personeli; iki kurum arasında planlı, süreli veya vaka bazlı (belirli bir ameliyat veya tedavi için) görevlendirilebilecek.

* Net Sorumluluk Çerçevesi: Hekimlerin ve personelin hizmet sundukları tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları, herhangi bir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlendi.

* Hasta Güvenliği ve Kalite: Tüm klinik süreçlerin, uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarından ödün verilmeden yürütülmesi yasal zemine oturtuldu.

* Mali Şeffaflık: "Bütçelerin ayrı olması" ilkesi korunarak, kurumlar arasındaki mali işleyişin tamamen şeffaf ve izlenebilir olması sağlandı.

*Hedef: Sürdürülebilir Küresel Başarı

Bu yönetmelik, sadece bir prosedür düzenlemesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin sağlık vizyonunun bir parçasıdır. Yeni model ile şunlar amaçlanmaktadır:

1. Uluslararası sağlık hizmetlerinde kurumsal koordinasyonun maksimize edilmesi.

2. Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli insan kaynağının en etkin şekilde değerlendirilmesi.

3. Hizmet sunum kapasitesinin artırılarak daha fazla uluslararası hastaya ulaşılması.

4. Ülkemizin sağlık turizmindeki lider konumunun sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi.