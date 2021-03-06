Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Sarı kart gördü
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçında iki kulübe arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşandı.
Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig'in 29. hafta maçında gergin anlar yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın faul kararı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, kenarda çılgına döndü. Sa Pinto'nun uzun süreli itirazının ardından iki yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Murat Şahin, Gaziantep yedek kulübesine yönelirken gerginlik kısa süre içerisinde sona erdi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da ilk devrede hakem Mete Kalkavan'ın birkaç faul kararından hoşnut olmaması sebebiyle tepki gösterdi.
Sergen Yalçın, karşılaşmanın 52. dakikasında ise itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
Maç esnasında sık sık kulübeden tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ilk yarının son düdüğüyle birlikte sahaya girdi ve hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.
Bu sezonki 4. sarı kartını gören Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.
Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.