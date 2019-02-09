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Beşiktaş'ta Şenol Güneş depremi! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile arası açık olan teknik direktör Şenol Güneş ayrılıyor. Karar bugün oynanacak olan Bursa maçından sonra açıklanacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Beşiktaş'ta Şenol Güneş depremi! Yollar ayrılıyor

2015 yılından beri çalıştırdığı Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıdan başarıya koşan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, dönemi sona eriyor.

Her ne kadar basın önünde mutluluk pozları verseler de Fikret Orman ile Şenol Güneş'in arası açık. Özellikle Ahmet Nur Çebi'nin görevinden ayrılmasından sonra kendisini yalnız hisseden Şenol Güneş'in mutsuz olduğu bilinen bir gerçek. Kapalı kapılar ardında Şenol Güneş ileFikret Orman'ın sık sık tartıştığı ortaya çıktı.

Bugün Bursaspor ile oynanacak maçın ardından yolların ayrılacağı açıklanacağı gelen bilgiler arasında.

Milli Takım'a yeşil ışık yakmıştı

Kısa bir süre önce basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında konuşan Şenol Güneş, ''Beşiktaş'tan bana resmi sözleşme teklifi gelmedi. Sözleşmem bitince çalışır mıyım bilemiyorum. Beşiktaş'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur. Çok fazla oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Bu doğru bir şey değil. 5-10 sene kalması lazım başarılı takım ve hocanın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok.'' ifadelerini kullanmıştı.

Tayfun Bayındır: İstifa edecekti

Milliyet gazetesi spor müdürü Tayfun Bayındır, 6-2 sona eren Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada ''Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir.'' demişti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
  1. Bursa
  2. beşiktaş
  3. şenol güneş
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Fikret Orman
  6. Ahmet Nur Çebi
  7. Tayfun Bayındır
  8. Antalyaspor

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