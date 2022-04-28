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Spor Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs Pazar günü yapılmasına, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:15:00 -
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.."

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