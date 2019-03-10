Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Konyaspor maçında yok
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Isimat Mirin, Konyaspor maçında oynayamayacak.10 Mart 2019 Pazar 14:15
Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemezken, Isimat Mirin'in sakatlığından da kötü haber geldi.
Stoperde Vida-Roco olacak
beIN Sports'un son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Mirin'in yokluğunda stoper ikilisini Vida - Roco şeklinde oluşturması bekleniyor.
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