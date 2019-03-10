Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Konyaspor maçında yok Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Isimat Mirin, Konyaspor maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemezken, Isimat Mirin'in sakatlığından da kötü haber geldi. Stoperde Vida-Roco olacak beIN Sports'un son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Mirin'in yokluğunda stoper ikilisini Vida - Roco şeklinde oluşturması bekleniyor.

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