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Spor Beşiktaş'ta sakatlık!
Spor

Beşiktaş'ta sakatlık!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:56:00 -
Beşiktaş'ta sakatlık!

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

 "Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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