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Beşiktaş'ta Ruiz düz koşulara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:02
Beşiktaş'ta Ruiz düz koşulara başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Tedavisine devam edilen Victor Ruiz, antrenmanın son bölümünde sahada koşu yaptı.

Antrenman sırasında basın mensuplarının yanına gelerek selamlaşan Abdullah Avcı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın aldığı istifa kararıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya, antrenmandan önce Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi.

Taraftardan takıma destek

Antrenmandan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde toplanan bir grup siyah-beyazlı taraftar, takıma desteklerini açıkladı.

Taraftarlar adına yapılan açıklamada, "En zor zamanlarda bile takımımızın yanında olmayı misyon edinmiş, her şart ve koşulda Beşiktaş'ımızın yanında olmaya yemin etmiş, hedef yapmış büyük Beşiktaş taraftarıyız. Bu zor zamanlarda da takımımızın ve kulübümüzün yanındayız. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu süreçte hocamız ve futbolcularımızdan sahada mücadele, alın teri ve inanç istiyoruz. Maç kaybedilir ama inanç asla. Bu puslu havayı hep birlikte dağıtacağız. Sizlere inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, istifa kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, açıklamadan sonra tesislere girerek teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi ve futbolculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:02
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