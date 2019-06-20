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Beşiktaş'ta Quaresma krizi devam ediyor

Beşiktaş'ı sosyal medyada takibi bırakan Ricardo Quaresma takım arayışılarına başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
Beşiktaş'ta Quaresma krizi devam ediyor

Instagram medya hesabından Başkan Fikret Orman'a yönelik, "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter" mesajı gönderen ve sonrasında tüm hesaplarından Beşiktaş'ı takibi bırakan tecrübeli futbolcu takım arayışlarına başladı.

35 yaşındaki futbolcu eski kulübü Porto'ya dönmek istese de Portekiz ekibi bu transfere kapılarını kapattı. Quaresma'nın menajerinin ABD'de takım arayışlarına başladığı kaydedildi.

Kulüple olan bir yıl daha kontratının yanı sıra gelecek sezon 1 milyon 750 bin avro kazanma hakkı bulunan Portekizli yıldız, kendisine bu parayı verecek başka bir takım bulamadığı için ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Quaresma bir süre önce Porto'ya dönmek istemiş hatta gerekirse yıllık ücretinde indirime gidebileceğini söylemişti. Beşiktaş'ın da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağını iletmesine rağmen Porto kulübü henüz bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
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