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Spor Beşiktaş'ta parlayan gol makinesi Fenerbahçe yolunda!
Spor

Beşiktaş'ta parlayan gol makinesi Fenerbahçe yolunda!

Yeniakit Publisher
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Beşiktaş'ta parlayan gol makinesi Fenerbahçe yolunda!

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek ve mutlak şampiyonluğa ulaşmak için lojistik transfer operasyonlarına hız veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ın eski yıldızına kanca atarak futbol dünyasını salladı. Geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlı formayı kiralık olarak terleten El Bilal Toure’yi sinsi bir hamleyle gündemine alan sarı-lacivertli kurmaylar, futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmeleri saniyeler içinde başlatarak dev transferin fitilini ateşledi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızına talip oldu

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure'yi gündemine aldı. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin flaş bir ismi gündeme aldığı iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure'nin peşinde.

Haberde, transfer için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 26 maça çıkan 24 yaşındaki Malili oyuncu, bu müsabakalarda 7 gol atıp 5 de asist yaptı.

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