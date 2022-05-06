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Spor Beşiktaş'ta Paolo Gozzi harekatı!
Spor

Beşiktaş'ta Paolo Gozzi harekatı!

Gelecek sezon için savunma oyuncusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Juventus altyapısından yetişen Paolo Gozzi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:46:00 -
Beşiktaş'ta Paolo Gozzi harekatı!

Gelecek sezon için savunma oyuncusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Juventus altyapısından yetişen Paolo Gozzi için harekete geçti.

Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans gösteremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezonun yapılandırmasına şimdiden başlandı.

Stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan siyah-beyazlılar scout ekibinin tavsiyesiyle Paolo Gozzi ile temas kurdu.

Ayağı ve hava hakimiyeti iyi
Juventus'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunmacıyı Valerien Ismael'e rapor eden scoutlar Gozzi'nin hava toplarında iyi bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Ismael'in istediği gibi oyun kurma yeteneği de olan Gozzi, Nijerya ve İtalya pasaportu taşıyor.

Bu sezonu La Liga 2 takımlarından Fuenlabrada'da geçiren genç stoperin kiralanması gündemde.

Sezon sonu hamle yapılacak

1.87'lik boyuyla dikkat çeken Gozzi'nin satın alma opsiyonunun Fuenlabrada'da olduğu bilinse de Juventus'un ihtiyaç duyması halinde 21 yaşındaki stoperi geri alma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ın oyuncunun durumuna göre sezon sonunda Juventus veya İspanyol takımının kapısını çalması bekleniyor.

Nijerya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon 21 maçta 1449 dakika görev aldı.

 

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