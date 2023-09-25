  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu
Yerel

Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-25 18:59:00 - 2023-09-25 19:05:23
Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu

İstanbul Beşiktaş'ta eski bir tekne alabora oldu. Suya düşen 4 kişi, diğer teknelerde bulunanların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar, suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O esnada balık tutan Osman Gazi, "Demirlemiş bir tekne vardı, açığa doğru gitti. Karşıdaki akıntıya dayanamadı ve alabora oldu. Arkadaşlar zaten dalgıçmış, diğer teknedekiler yardımcı oldu. Tekne battı, arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kurtuldular. Tekne eski bir tekneydi. Herhangi bir şey olmadı, maddi bir hasarla atlatmış oldular" dedi.

Olaya şahit olan Cenap Parim, "100 metre açıklarda battı. Akıntıya girdi. Motoru da güçsüzdü sanırım, motoru alev aldı. Teknedekiler atladı. Diğer teknedekiler de hemen gidip aldılar. Kıyı emniyeti, polis ve sahil güvenlik geldi" şeklinde konuştu.

Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor
Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Seyahat

Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale Boğazı’nda hareketlilik
Çanakkale Boğazı’nda hareketlilik

Gündem

Çanakkale Boğazı’nda hareketlilik

Sürat teknesi dakikalar içinde küle döndü!
Sürat teknesi dakikalar içinde küle döndü!

Gündem

Sürat teknesi dakikalar içinde küle döndü!

Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: "Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar"
Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

Gündem

Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!
Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!

Yerel

Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23