Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar, suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O esnada balık tutan Osman Gazi, "Demirlemiş bir tekne vardı, açığa doğru gitti. Karşıdaki akıntıya dayanamadı ve alabora oldu. Arkadaşlar zaten dalgıçmış, diğer teknedekiler yardımcı oldu. Tekne battı, arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kurtuldular. Tekne eski bir tekneydi. Herhangi bir şey olmadı, maddi bir hasarla atlatmış oldular" dedi.

Olaya şahit olan Cenap Parim, "100 metre açıklarda battı. Akıntıya girdi. Motoru da güçsüzdü sanırım, motoru alev aldı. Teknedekiler atladı. Diğer teknedekiler de hemen gidip aldılar. Kıyı emniyeti, polis ve sahil güvenlik geldi" şeklinde konuştu.